Baby-Business Tragen, Intimschaum, Rucksäcke – Diese Produkte haben Düsseldorfer Mütter entwickelt

Natalie Burba und Hodays Badie waren vor knapp zehn Jahren zur fast gleichen Zeit schwanger, gingen in Elternzeit, kamen zurück in ihren Job bei der Werbeagentur Grey – und merkten dann, dass sie was ganz anderes machen wollen. „Aus eigener Erfahrung wussten wir: Babytragen werden immer mehr zum Standard bei jungen Eltern“, sagt die 40-jährige Burba. „Unser Ziel war, das Produkt schöner, cooler und nicht so langweilig machen.“