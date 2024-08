Fahrzeugbrand nach Auffahrunfall B8 in Düsseldorf für mehrere Stunden gesperrt

Die B8 zwischen Kaiserswerth und Kalkum musste am Mittwochabend, 31. Juli, für mehrere Stunden gesperrt werden. Das teilte die Polizei Düsseldorf mit. Dort war es zu einem Auffahrunfall gekommen, infolgedessen ein Auto vollständig ausbrannte. Die Polizei richtete daraufhin eine Vollsperrung in Fahrtrichtung Duisburg ein. Erst am Abend wurde ein Fahrstreifen wieder freigegeben.