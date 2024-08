Azubi-Challenge der IHK Düsseldorf Mit Schutzbrille und Kittel im Labor – Aktion wirbt für freie Ausbildungsplätze

Während der Azubi-Challenge bei Henkel führte dann die Wirtschaft zunächst mit zwei Punkten und erst an der letzten Station gewann die Politik einen Punkt. „Ich fand gut, dass auch sehr ordentlich gearbeitet wurde und nicht einfach schnell, schnell“, sagte Jan Mutsaers. „Wir waren sehr beeindruckt, wie konzentriert sie an die Aufgaben rangegangen sind“, sagte die Ausbilderin von Henkel, Annika Koop, über alle Teilnehmer. Gemeinsam kürten sie die Sieger, die nach einer guten Stunde feststanden – der Pokal ging schließlich an das Team der Wirtschaft.