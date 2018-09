Düsseldorf: Awista-Mitarbeiter stoppen drei Diebe mit Besen

Düsseldorf Dank des beherzten Einsatzes der beiden Männer konnten drei mutmaßliche Handydiebe der Polizei in Düsseldorf übergeben werden.

Zwei Mitarbeiter der Awista haben am Sonntagmorgen drei mutmaßliche Handydiebe am Jan-Wellem-Platz in Düsseldorf gestellt. Mithilfe ihrer Besen haben sie die Jugendlichen festgehalten, bis die Polizei eintraf. Die drei jungen Männer sind nach Kenntnis unserer Redaktion in einer Stelle für minderjährige Flüchtlinge in Duisburg untergebracht. Das geklaute Handy wurde bisher nicht gefunden.