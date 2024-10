Büchereien in Düsseldorf Künstliche Intelligenz in der Bücherei Unterbach

Den einzelnen Bezirksvertretungen wird in diesen Wochen eine Beschlussvorlage zur „Weiterentwicklung von öffentlichen Kulturorten und Stadtteilbüchereien“ zur Abstimmung präsentiert, die unter anderem auch den Ausbau der Büchereien zu echten Kulturzentren in den Stadtteilen beinhaltet. Start soll in Flingern und Benrath sein. Für die Ausweitung der Öffnungszeiten – nach Bilk nun auch in Unterbach und Eller – sollen Mittel in Höhe von 39.000 Euro in den nächsten Haushalt eingestellt werden.