Kredit-Vermittler in Düsseldorf Wie Auxmoney weiter wachsen will

Im Düsseldorfer Bankenviertel liegen die alte und die neue Finanzwelt dicht beieinander. Im Umfeld der Königsallee sitzen auch nach dem Wegzug von HSBC noch immer viele klassische Institute mit Historie: Die Commerzbank hat zwar die Kö verlassen, aber ihren alten Finanztempel an der benachbarten Breite Straße behalten. Die Deutsche Bank hat nach wie vor ihre Großfiliale an der Prachtmeile; die Schweizer Großbank UBS residiert an der Kasernenstraße 51, die Kreissparkasse Düsseldorf einige hundert Meter weiter an der Nummer 69.