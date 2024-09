Viele Ingenieure betroffen Autozulieferer ZF will mehr als 100 Stellen in Düsseldorf streichen

Hunderte Mitarbeiter des Autozulieferers ZF in Düsseldorf haben den vergangenen Donnerstagmorgen im Kino verbracht – aber nicht zum Vergnügen. Stattdessen ging es um die Antwort auf eine entscheidende Frage: Was wird aus uns? Schließlich hatte Konzernchef Holger Klein Ende Juli angekündigt, dass bis zu 14.000 Arbeitsplätze deutschlandweit wegfallen sollen. Bei der Betriebsversammlung am Donnerstag im Cinestar in Heerdt wurde „erstmals kommuniziert, dass der hiesige Standort auch betroffen ist“, sagt die Düsseldorfer IG-Metall-Chefin Dinah Trompeter. Ein Sprecher von ZF bestätigt: „Es ist geplant, die Kapazitäten anzupassen.“