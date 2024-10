„All the things I never talked about“ Ein Buch über die Liebe in schweren Zeiten

Gesprochen hat sie darüber mit niemandem, bis sie zwei Jahre später in der Oberstufe einen neuen Mitschüler kennenlernte. Mit Jack – die Namen ihrer Partner hat Frieten für ihr Buch geändert – war alles anders, er behandelte sie wie eine Prinzessin. „Ich konnte ihm alles sagen, er hat mir zugehört, war geduldig und verständnisvoll“, erzählt sie von dieser ersten ganz großen Liebe. Dass diese Beziehung dennoch nur ein intensives Jahr lang Bestand hatte, lag an wachsender Eifersucht und zunehmendem Streit. Sie habe sicher damals unterschwellig schon geahnt, so Frieten, dass mit ihr etwas nicht in Ordnung gewesen sei, dass ihr starkes Sicherheitsbedürfnis und die übergroße Angst vor dem Verlassenwerden nicht gesund gewesen seien – aber sie ignorierte diese Gefühle.