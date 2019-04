Veranstaltung : Automeile lockt Besucher mit neuem Foodfestival

Düsseldorf Normalerweise fährt man zum Höherweg, wenn man ein Auto kaufen, anschauen oder bei der Kfz-Zulassungsstelle anmelden will. Am Wochenende gibt es dort aber vor allem Essen.

Die Automeile am Höherweg will mehr Kunden zu einem Bummel locken und geht dafür einen ungewöhnlichen Weg. Am kommenden Samstag, 27. April, findet dort erstmals die so genannte Streetfood-Meile statt. Mehr als 20 verschiedene Foodtrucks aus ganz NRW bieten dann rund um die Autohäuser in Flingern-Süd ihre unterschiedlichen Spezialitäten an.