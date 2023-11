Unternehmensschließung in Düsseldorf Das Autohaus Slagman ist nun Geschichte

Das Autohaus Slagman muss schließen. Ende des Jahres läuft der Pachtvertrag aus, am Freitag, 24. November, ist das Unternehmen das letzte Mal für seine Kunden geöffnet. Danach werden die Gebäude und das Grundstück geräumt, um besenrein übergeben zu werden. 78 Jahre hatte Slagman an der Ulmenstraße direkt neben der Hauptzufahrt zum Großmarkt seinen Standort. Da aber das gesamte Areal zwischen Ulmenstraße, Hugo-Viehoff-Straße, dem Mercedes-Benz-Werk und An der Piwipp neu entwickelt werden soll, muss der Autohändler nun weichen. Die Stadttochter IDR, die einen Großteil des Geländes übernommen hat, plant nämlich entlang der Ulmenstraße drei- bis fünfgeschossige Bürogebäude.