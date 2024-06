Als erster Händler in NRW Düsseldorfer Autohaus Moll verkauft chinesische E-Automarke Xpeng

Nach Angaben eines Verkäufers will Moll die Kunden mit zwei Argumenten locken: Erstens seien die Fahrzeuge schon serienmäßig sehr gut ausgestattet – Navi, Fahrassistenzsysteme und Sitzheizung sind inklusive, das lobt auch der ADAC in einem Test. Im Vergleich zu deutschen Premiummarken wie Audi locke ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Und zweitens könne man den Akku an einer Schnell-Ladesäule binnen 20 Minuten von zehn auf 80 Prozent aufladen. Vergleichbare Fahrzeuge von Volkswagen brauchen um einiges länger. VW und Xpeng arbeiten übrigens gerade gemeinsam an einem Mittelklasse-SUV, der 2026 vom Band rollen soll.