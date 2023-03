Nach Massenschlägerei in Düsseldorf Autofahrer wegen neunfachen versuchten Totschlags angeklagt

Fünf Monate nach einer angeblich gezielten Fahrt in eine Menschengruppe ist jetzt Anklage gegen einen 37-jährigen Autofahrer erhoben worden. Der Mann, der seit der Tatnacht im November 2022 in U-Haft sitzt, soll sich demnach wegen versuchten Totschlags in neun Fällen sowie sechsfacher gefährlicher Körperverletzung vor dem Landgericht verantworten. Nach Informationen unserer Redaktion ist damit zu rechnen, dass die Schwurgerichtskammer jetzt einen zeitnahen Prozessbeginn prüft.