Kommentar in Düsseldorf : Autofahrer suchen sich neue Wege

Düsseldorf Wird die Innenstadt bald abgeriegelt für alle, die nicht mit Bus, Bahn oder Fahrrad unterwegs sind? Auswirkungen wird die Sonderspur auf jeden Fall haben – nämlich auf andere Stadtteile.

Als die dritte Umweltspur hinter der Autobahnhausfahrt Zentrum eingerichtet wurde, hat sich der Verkehr in andere Stadtteile verlagert. Zwar gibt es bisher noch keine belastbaren Zahlen oder Auswertungen dazu, aber viele Pendler, die sonst über die Werstener Straße in die Innenstadt gefahren sind, berichten von alternativen Routen, die sie sich gesucht haben. Nach den Herbstferien gab es vor allem Rückmeldungen von Anwohnern aus Oberbilk, mehr Autos seien dort nun auf den Straßen unterwegs. Mit der Sonderspur für den ÖPNV wird Oberbilk jetzt vielleicht entlastet, doch die Pendler werden sich wieder andere Wege suchen. Mit der Folge, dass es neue Verlagerungen geben wird in andere Stadtteile. Staut es sich in Oberbilk, wird der Verkehr in Eller zunehmen, in Lierenfeld, Flingern und Düsseltal. Das kann nicht die Lösung sein. nicole.kampe@rheinische-post.de