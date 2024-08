Pkw nicht mehr fahrbereit Autofahrer streiten nach Unfall

Der Zusammenprall am Samstagnachmittag war heftig. So heftig, dass zwei Pkw an der Kreuzung von Jülicher und Sommerstraße nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt werden mussten. Einzelheiten zum konkreten Unfallhergang konnte die Polizei am Abend noch nicht beantworten. Allerdings sei in dem Bericht vermerkt worden, dass die beiden Fahrer nach dem Ereignis erst einmal heftig gestritten hätten.