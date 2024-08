Pkw nicht mehr fahrbereit Autofahrer streiten nach Unfall in Düsseldorf

Der Zusammenprall am Samstagnachmittag war heftig. So heftig, dass zwei Pkw an der Kreuzung von Jülicher und Sommerstraße nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt werden mussten. Die beiden Fahrer haben laut Polizeibericht nach dem Ereignis erst einmal heftig gestritten. Dabei ging es nicht um die leichten Verletzungen, die sich die vier Insassen der beiden beteiligten Autos zugezogen hatten, sondern den Unfallhergang.