Schwerer Unfall in Düsseldorf : Autofahrer fährt in Schülergruppe – fünf Verletzte

Foto: Patrick Schüller 18 Bilder Mehrere Fußgänger bei Unfall in Düsseldorf verletzt

Düsseldorf Ein Autofahrer ist am Mittwoch in Düsseldorf in eine Schülergruppe gefahren und hat fünf Menschen verletzt. Bei den Fußgängern habe es sich um Schüler und einen Vater gehandelt, die bei Grün an einer Fußgängerampel eine Straße überqueren wollten.

Der Unfall ereignete sich gegen 7.40 Uhr in Benrath an der Ecke Humperdinckstraße und Hildener Straße. Die Kinder waren auf dem Weg zur Schule, teilte die Polizei mit. Offenbar wollte der 35-jährige Fahrer mit seinem Mercedes ein anderes Auto überholen, trotz unklarer Verkehrslage, sagte ein Polizeisprecher. Dabei soll er dann die rote Ampel übersehen haben, vermutlich auch, weil die Sonne tief stand. Die Polizei geht von einem Unfall aus, Hinweise auf ein absichtliches Fahrmanöver gebe es nicht. Dem 35-Jährigen wurde der Führerschein abgenommen, es besteht der Verdacht eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und fahrlässige Körperverletzung.

Nach derzeitigem Stand wurden fünf Personen verletzt, ein Elternteil und vier Schulkinder, die zwischen elf und zwölf Jahre alt sind. Zwei Personen erlitten dabei schwere Verletzungen. Alle wurden mit Rettungswagen in Kliniken gebracht, der Vater und zwei Kinder wurden dort stationär behandelt.

Ein Team von Verkehrsunfallaufnahme-Spezialisten war beim Unfall in Benrath vor Ort. Weitere Beteiligte wurden von Notfallseelsorgern betreut.

Am Mittwochnachmittag waren an der Unglücksstelle zwar keine Einsatzkräfte mehr zu sehen, weiße Markierungen auf der Fahrbahn sind aber Spuren des Unfalls. In den Gesprächen der vorbeilaufenden Schülergruppen ist die Kollision das beherrschende Thema. Viele der Mädchen und Jungen überqueren nach Schulschluss die Ampel an der Hildener Straße, um geradeaus in die Paulistraße zu gelangen. Einige von ihnen blicken auf die Kreidemarkierungen der Polizei, sprechen untereinander über den Unfall.

Auch die Mitarbeiter in den nahe gelegenen Geschäften zeigen sich betroffen. „Als ich heute Morgen bei der Arbeit angekommen bin, war die Polizei noch da, Schuhe und Fahrräder lagen am Boden“, sagt Jessica de Haer. Sie ist in einem Sonnenstudio an der Paulistraße angestellt und war um kurz vor 9 Uhr vor Ort. „Ich fahre selbst mit dem Fahrrad und habe das Gefühl, dass Autofahrer an der Ampel oft noch über gelb rasen“, sagt sie. Nikolaus Dorozinski, der an der Paulistraße ein Lerncenter betreibt, hält die Kreuzung für übersichtlich: Die Beete in der Mitte der Hildener Straße seien ordentlich gestutzt, die Abzweigung übersichtlich, beschreibt er.

Mit dem Unfall wurden bereits zum dritten Mal innerhalb weniger Tage Kinder auf Düsseldorfer Straßen angefahren – alle Unfälle liefen ähnlich ab. Vergangene Woche wurde in Unterbilk ein neun Jahre alter Junge auf dem Schulweg von einem Auto erfasst, als er eine Straße bei Grün überqueren wollte. Nur einen Tag später wurde ein 13-jähriges Mädchen in Bilk angefahren und leicht verletzt. Auch sie war mit ihrer Schwester bei grüner Ampel auf die Fahrbahn gelaufen. In beiden Fällen fuhren die Fahrer weiter, ohne sich um die verletzten Kinder zu kümmern.

Kennen Sie schon unseren Düsseldorf-Podcast Rheinpegel? Diesmal: Wie es ist, über einem Flink-Lager zu leben. Wie Düsseldorf Energie sparen will. Und warum um einen Parkplatz an der Theodorstraße gestritten wird. Jetzt hören: Den Rheinpegel finden Sie auch in Ihrer Podcast-App. Einfach hier klicken!

Die Zahl der Schulwegunfälle in diesem Jahr dürfte damit auf sieben gestiegen sein. Im vergangenen Jahr waren es neun, 2020 noch 17 Unfälle auf Schulwegen. Die Befürchtung: Die Zahlen könnten wieder auf ein Vor-Corona-Niveau steigen, da wieder mehr auf den Straßen los ist. 2018 waren es 66 und 2019 waren es 46 Unfälle mit Schülerinnen und Schülern.

Für eine Großstadt wie Düsseldorf seien diese Zahlen noch verhältnismäßig „gut“, sagt Simfon M. Höhner von der Verkehrswacht Düsseldorf. Wie auch bei den jüngsten Beispielen führe am häufigsten Fehlverhalten zu Unfällen, vor allem von den stärkeren Verkehrsteilnehmern. Sie tragen aus seiner Sicht zugleich die größere Verantwortung. „Die Autofahrer müssen vorausschauend fahren und damit rechnen, dass Kinder im Straßenverkehr mal Fehler machen.“ In allen drei Fällen, die seit den Sommerferien passiert sind, hätten sich die Kinder aber richtig verhalten – sie hatten an der Ampel gewartet und wollten sie bei Grün überqueren. Das Fehlverhalten liege hier eindeutig bei den Autofahrern.

Die SPD-Fraktion hatte bereits nach dem Unfall in der vergangenen Woche angekündigt, das Thema sichere Schulwege im Rat einzubringen. Man wolle die Stadtverwaltung damit beauftragen, ein Gesamtkonzept zu erstellen, sagte SPD-Ratsherr Martin Volkenrath. „Wir können diese Aufgabe nicht den Schulen überlassen.“ Mögliche Maßnahmen seien etwa mehr Tempo-30-Zonen und eine Veränderung des Parkraums.

Auch die Grünen hatten im vergangenen Jahr bereits auf Bezirksebene in mehreren Gremien Anträge zu sicheren Schulwegen gestellt. Beschlossen wurde etwa, die Wege zur Grundschule St. Peter in Friedrichstadt und zur Kronprinzenschule in Unterbilk zu überarbeiten.

(mba/veke/dpa)