Sturmnacht in Düsseldorf : Auto kollidiert mit umgestürztem Baum

Ein Leiterwagen der Feuerwehr (Symbolbild). Foto: dpa/Marcel Kusch

Düsseldorf Die Düsseldorfer Feuerwehr verzeichnete in der Sturmnacht nur wenige Einsätze. Die höchste Warnstufe gilt noch bis 10 Uhr. In Düsseldorf bleiben Schulen, Kitas und Kultureinrichtungen am Donnerstag geschlossen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Die Sturmnacht ist in Düsseldorf nach derzeitigem Wissensstand ohne schwerwiegende Vorfälle verlaufen. Ein Feuerwehrsprecher bezeichnete die Lage am frühen Morgen als „relativ entspannt“. Die Feuerwehr ist in der Nacht zu rund zwölf Einsätzen gerufen worden. Dabei ging es vor allem um beschädigte Bäume und lose Dachziegeln. Die Feuerwehr erwartet weitere Einsätze am Vormittag, wenn die Bürgerinnen und Bürger nach dem Aufwachen weitere Sturmschäden bemerken.

An der Rotenbergstraße – der Hauptstraße entlang des Unterbacher Sees – kollidierte Angaben der Feuerwehr zufolge in der Nacht ein Auto mit einem umgestürzten Baum. Der Fahrer blieb unverletzt. In Kaiserswerth drohten an der Straße am Ritterskamp drei Bäume umzustürzen. Die Feuerwehr zerlegte sie mit Kettensägen.

Die Warnung des Deutschen Wetterdiensts vor „schweren Sturmböen“ gilt noch bis 10 Uhr. Noch bis 18 Uhr gilt anschließend eine geringere Warnung vor „Sturmböen“. In ganz NRW bleiben nach einer Entscheidung des Schulministeriums die Schulen geschlossen, auch die meisten Kitas in Düsseldorf sind zu. Kultur- und Sportstätten sind ebenfalls betroffen. Für Freitagabend gilt die nächste Warnung.

Die Rheinbahn vermeldete am frühen Morgen vereinzelte Einschränkungen durch Sturmschäden, die unter anderem die Linien U76 und U79 betrafen. Insgesamt sind die Auswirkungen von Sturm „Ylenia“ aber offenbar gering. „Aktuell fahren unsere Busse und Bahnen fast ohne Einschränkungen, teilte das Unternehmen gegen 7 Uhr mit.

Von den Schließungen im Düsseldorfer Stadtgebiet sind auch städtische Kultureinrichtungen wie Museen betroffen, hiervon ausgenommen ist allerdings die Volkshochschule. Die Forstverwaltung warnt davor, während und nach dem Sturm die Wälder im Stadtgebiet zu betreten. Es sei mit herabfallenden Ästen und umstürzenden Bäumen zu rechnen. Vorsorglich bleibt auch der Wildpark ab Donnerstag geschlossen und öffnet voraussichtlich erst Anfang der kommenden Woche wieder.

(arl)