Unfall in Düsseldorf Auto brennt im Rheinufertunnel - ein Toter

Bei einem Unfall im Düsseldorfer Rheinufertunnel ist am Montagabend gegen 21.45 Uhr ein Auto in Brand geraten. Dabei ist eine Person in dem Fahrzeug ums Leben gekommen. Das bestätigte ein Polizeisprecher am Dienstagmorgen. Die Identifizierung des Unfallopfers dauere noch an, sagte der Sprecher.