Amtsgericht Düsseldorf Golf gestohlen – aber nur für 31 Minuten

Nur durch Zufall will der Angeklagte das als gestohlen gemeldete Fahrzeug dann am Straßenrand wieder entdeckt haben. Doch die Polizei informiert hat er darüber nicht, ließ die Beamten weiter suchen. Es sei ihm „zu unangenehm gewesen“, seine „Vergesslichkeit“ bei der Polizei zu gestehen, sagte er jetzt. „Aber für so einen Mist jetzt 7200 Euro zu zahlen“ (wie es in einem schriftlichen Strafbefehl gegen ihn hieß), lehnte er trotzig ab. Auf der Heimfahrt habe er sich mit dem Kumpel doch „kaputt gelacht“ über die eigene „Dummheit“. Aber eine Strafe dafür verdiene er nicht, meinte er.