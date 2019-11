Düsseldorf : Auszeichnungen für junge Laternenbastler

Düsseldorf Kurz bevor St. Martin am Sonntag über den Marktplatz ritt, wurden im Jan-Wellem-Saal des Rathauses die besten Laternen prämiert.

Die heutige Form der St.-Martins-Umzüge entstand gegen Ende des 19. Jahrhunderts im Rheinland. Bereits 1886 wurde der erste Martinszug in der Düsseldorfer Altstadt organisiert. Dass quasi an der Quelle alljährlich ein Laternenwettbewerb stattfindet, ist da nur allzu naheliegend.

Zahlreiche Kinder aus Kindergärten und Schulen haben in diesem Jahr daran teilgenommen. Der Martinslampenwettbewerb wird von der Vereinigung der Freunde des Martinsfestes veranstaltet. Alle gebastelten Laternen werden schon Wochen vor den Umzügen in einer großen Ausstellung gezeigt. Dann macht sich eine Jury an die Arbeit, die Schönsten davon auszuwählen.