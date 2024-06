Kunst in Düsseldorf Blau ist der rote Faden

Kunst ist ja immer auch eine Möglichkeit, Erlebtes zu verarbeiten, Negatives womöglich in etwas Positives zu verwandeln, aus Erfahrungen Inspiration zu schöpfen. So oder so ähnlich mag es auch bei Dënalisa Shijaku gewesen sein. Geboren in Prizren, Kosovo, emigrierte sie 1993 mit ihrer Familie nach Deutschland, um dem Krieg in ihrer Heimat zu entfliehen. Trotz mannigfaltiger Herausforderungen gelang es ihr, eine kreative Leidenschaft zu bewahren. Nachdem Shijaku die Fachhochschulreife in Gestaltung in Halle/Saale absolviert hatte, arbeitete sie zunächst als Krankenpflegerin und begann dann ab 2018, ihre Kunst über die Sozialen Medien zu verkaufen – mit Erfolg: Denn seitdem hat Dënalisa Shijaku einen bemerkenswerten Weg zurückgelegt. Ihre Kunst wurde bereits in verschiedenen renommierten Galerien und Ausstellungen präsentiert, darunter die „Nuo Gallery“ in München und die „Lyle Gallery“ in New York. Noch bis 7. Juli zeigt die Berliner Künstlerin mit albanischen Wurzeln nun ihre neuesten Arbeiten in der Pempelforter Galerie It’s Art Baby an der Nordstraße.