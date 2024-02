Kunst aus den Stadtteilen Anne Rose malt „Begegnungen“

In ihrer neuen Ausstellung „Begegnungen“ zeigt Anne Rose in der Galerie Art Room, Am Poth 4, ab Samstag, 2. März, 15 bis 18 Uhr, Bilder in unterschiedlichen Maltechniken sowie Skulpturen aus Tuffstein. Zwischenmenschliche Begegnungen können zufällig entstehen oder geplant sein. Sie hinterlassen immer neue Eindrücke und nehmen Einfluss auf uns. Gerade das physische Zusammenkommen ist nach der langen Isolation während der Corona-Zeit bedeutend geworden. Den Begriff der Begegnung weitet die Künstlerin auch auf das Verweilen in einer Landschaft aus.