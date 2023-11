45 Kunsthandwerker verkaufen Einzelstücke Ausstellung „Unikate“ in der Handwerkskammer

„Angewandte Kunst Düsseldorf“ (AKD), die Vereinigung gestaltender Handwerker, präsentiert vom 2. bis 9. Dezember Arbeiten aus der diesjährigen Produktion. Die vorweihnachtliche Verkaufsausstellung „Unikate“ findet zum 33. Mal in der Handwerkskammer am Georg-Schulhoff-Platz in Bilk statt. Neben Ateliers, die der Vereinigung angehören, zeigen auch eingeladene Gäste außergewöhnliche Einzelkreationen.