Ausstellung in Düsseldorf Wasserfälle aus Tusche zum Japantag

Die Ausstellung „Die Poesie der Tusche“ stellt zwei Vertreter der Kunstrichtung Tusche-Malerei vor. „Es wird versucht, die jeweiligen Schwerpunkte der Künstler, ihre Gemeinsamkeiten und aber auch die Gegensätzlichkeiten herauszustellen“, betont Kurator Michael Kuhl. Die japanische Seite ist durch Nishikawa Kan’itsu Masahiro aus Tokio vertreten. Der Künstler schloss 1975 sein religionswissenschaftliches Studium an der Kyôto-Universität ab. Seinen Arbeiten gegenüber stehen Werke der polnisch-schweizerischen Künstlerin Malgorzata Tohkou Olejniczak. Sie lebt in der Schweiz und ist in mehreren Ländern tätig – so auch in Düsseldorf. „Ein ganz offensichtlich verbindendes, motivisches Element zwischen den Künstlern ist die jeweils sie umgebende Bergwelt – beispielsweise Wasserfälle – die in zahlreichen ausgestellten Arbeiten ein Thema sind.“