„Komm näher“ in Düsseldorf Eine Fotoschau mit bekannten und unbekannten Gesichtern

John arbeitet bereits seit 2016 an seiner „Badboys“ genannten Musiker-Serie. „Ich habe mal ein altes Foto gefunden, auf dem ein kleiner Junge mit umgehängter Papp-Gitarre den Rock‘n Roll feiert“, so John. „Da kam mir die Idee, den Moment der musikalischen Initialzündung und die ewige Lust an kindlicher Anarchie festzuhalten.“ Als erstes schaffte es John Heino vor die Kamera zu bekommen. „Das war völlig unkompliziert und gab mir die Zuversicht, dass es eine ganze Serie werden könnte“, so John. Inzwischen war er auch schon bei Wolfgang Niedecken in Köln, lichtete Robert Görl (Deutsch-Amerikanische-Freundschaft), Peter Hein (Fehlfarben), Rodrigo Gonzales (Die Ärzte), Jürgen Zeltinger, Vom Ritchie (Die Toten Hosen), Marky Ramone (The Ramones) und noch so einige Musik-Ikonen vergangener Tage ab. Dabei war die künstlerische Arbeit für John auch eine emotionale Reise. „Es war ein magischer Moment, als ich Glen Matlock fotografierte“, so John. „Er war als Songwriter von ‚God save the Queen‘ und ‚Pretty Vacant‘ einer der Helden meiner Jugend.“ Auch diese Emotionalität hat John farbig festgehalten. Die Ausstellung ist nach Anfrage über Facebook oder am 1. Mai zwischen 11 und 18 Uhr zu sehen.