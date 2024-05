Ausstellung im Düsseldorfer Zakk Kunstprojekt „Zeiträume in Bewegung“ auf der Zielgeraden

Diese Ergebnisse sind ebenfalls Teil der großen Abschlussausstellung, können aber auch auf der Webseite von „Zeiträume in Bewegung“ angeschaut werden. Das Projekt endet am 11. Juni mit einem großen Abschlussfest. Beginn: 17 Uhr. Führungen durch die Ausstellung „Zeiträume in Bewegung“ gibt es am 16., 23. und 28. Mai sowie am 4. Juni, jeweils um 10, 12, und 14 Uhr. Sie dauern rund zwei Stunden. Anmeldungen per E-Mail: zeitraum@projekte.zakk.de. Infos zum Projekt und die erwähnten Videos sind zu sehen unter zeitraum.zakk.de.