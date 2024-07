Kunst in Düsseldorf Ein Künstler, der mit vielen Talenten gesegnet ist

Beruflich war sein Weg über die Ausbildung zum Krankenpfleger im Diakoniewerk Halle, das Studium der Sozialpädagogik in Merseburg, die Ausbildung im Qualitätsmanagement und der Familienberatung in Berlin und im Sozialmanagement in Potsdam immer auf die vielfältigen Probleme der Menschen gerichtet. Seit 2021 ist er freiberuflich auch als Personal Coach und Künstler tätig. „Weil es mich erdet und natürlich auch ein finanzielles Standbein ist, fahre ich am Abend und in der Nacht gelegentlich Taxi in Halle. Ich akzeptiere das Chaos, aber ich bin mir nicht sicher, ob das Chaos mich akzeptiert“, zitiert Gunnar Stolze den Barden Bob Dylan. Mehr Infos zur Ausstellung unter galerieartroom.de.