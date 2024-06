Kinderbetreuung in Düsseldorf Ausstattung von Kitas wird verbessert

Der Jugendhilfeausschuss hat in seiner jüngsten Sitzung einstimmig für fünf nicht städtische Kindertagesstätten freiwillige Zuschüsse für investive Maßnahmen bewilligt. Die dreigruppige Kita Ludwig-Beck-Straße 11 in Mörsenbroich, deren Träger das DRK ist, soll um eine Gruppe erweitert werden. Damit können dann auch Kinder unter drei Jahren die 1972 eröffnete Einrichtung besuchen. Deren Ausstattung ist allerdings nicht mehr zeitgemäß und zudem nicht auf unter dreijährige Kinder ausgerichtet, sodass die Ausstattung für diese Altersgruppe neu angeschafft werden muss. Außerdem konnte bei den bereits erfolgten Umbaumaßnahmen die vorhandene Hauptküche nicht erhalten bleiben, sodass eine neue Küche angeschafft werden muss. Auch der zukünftige Personalraum erhält eine Küchenzeile, und in allen vier Gruppen werden Kinderküchen installiert, die bisher nicht vorhanden waren. Insgesamt fallen dafür Kosten in Höhe von rund 220.000 Euro an, von denen die Stadt rund 160.000 Euro übernimmt.