Vergabe in Düsseldorf : Ausschreibung für die Abfallwirtschaft läuft

Der Vertrag mit der Awista läuft seit 1998, jetzt wird die Leistung neu ausgeschrieben. Foto: Awista/van Treeck/Ansgar M. van Treeck

Düsseldorf Bewerber haben nicht allzu viel Zeit, um sich mit einem Konzept zu melden. Die Stadt muss auch den Winterdienst und die Straßenreinigung neu vergeben.

Wer in die Düsseldorfer Abfallwirtschaft, Stadtreinigung und den Winterdienst einsteigen will, muss sich sputen. Die Stadt hat nach dem Ratsbeschluss im Juni eine europaweite Ausschreibung gestartet. Bis zum 11. August müssen Interessenten ihre Bewerbung abgeben. Die Stadt hätte gerne ein Feld von drei bis fünf Bewerbern, mit denen in einem „wettbewerblichen Dialog“ der Sieger gefunden werden soll. Der Vertrag läuft ab 1. Januar 2025 für 20 Jahre, dann kann für fünf Jahre verlängert werden.

Hintergrund: Der Rahmenvertrag und die Leistungsverträge mit dem Anbieter Awista laufen aus. Sie waren 1998 geschlossen und 2018 für fünf Jahre verlängert worden. Eine weitere Verlängerung ohne Ausschreibung ist wegen der europäischen Regelungen zur Vergabe öffentlicher Leistungen nicht möglich. Nach dem Vorbild der Stadt Frankfurt am Main soll nun die Vergabe über eine Konstruktion mit einer neuen Stadttochter erfolgen. Die Zusammenarbeit mit der Awista, die den Stadtwerken (51 Prozent) und dem Unternehmen Remondis gehört, soll fortgeführt werden.

Allerdings bietet die Neuorganisation die Chance, die Leistungen neu zu definieren. Man kann über Gebühren reden oder unter dem Stichwort Stadtbildpflege über Standards, so dass nicht nur wie heute von vereinbarten Reinigungszyklen die Rede ist, sondern vom Erscheinungsbild eines Areals. Letzteres dürften Düsseldorfer schätzen, die sich an Sonntagmittagen über verdreckte Wege oder Straßen an oder in Parks wundern, auf denen noch der Unrat vom Vorabend herumliegt.

Die Awista bleibt Kooperationsgesellschaft. Aus ihr ist jedoch die Düsseldorfer Entsorgungs- und Stadtreinigungsgesellschaft mbH (DES) ausgegründet worden. An dieser soll die Stadt 49 und der nun zu findende strategische Partner 51 Prozent der Anteile halten. Ein wichtiges Ziel ist, dass die DES neben dem Geschäft für die Stadt im kommunalwirtschaftsrechtlich zulässigen Rahmen ihr Geschäftsfeld erweitern können soll, was Expansion und Umsatzsteigerung bedeuten kann. Hintergrund: Die bedeutenden Gewinne in diesem Bereich werden nicht durch kommunale Auftraggeber eingefahren, sondern durch Aufträge von Dritten.

Das übergeordnete Ziel der Stadt ist laut Ausschreibung, die Herausforderungen der Zukunft, insbesondere bei der Digitalisierung, der Emissions- und Lärmreduzierung, der nachhaltigen Beschaffung und dem Klimaschutz zu meistern. Auch die Erhöhung der Recyclingquoten gehört dazu.