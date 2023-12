Nach anhaltender Kritik Ausländerbehörde in Düsseldorf bekommt mehr Platz

Scharfe Kritik hatten auch immer wieder Flüchtlingshelfer geäußert. Sie erlebten regelmäßig, dass Ausbildungs- und Arbeitsverträge von Flüchtlingen wegen der langen Wartezeiten zu platzen drohten. Mehrfach klagten sie die Missstände in offenen Briefen an den Oberbürgermeister an. Nun aber schöpfen auch die Ehrenamtlichen offenbar Hoffnung auf Besserung. „Ich glaube erstmals, dass sich in dieser Behörde etwas verändern wird“, sagt Jürgen Pfister, der seit Jahren ehrenamtlich Geflüchtete betreut. „Ich bin der Überzeugung das Herr Bhattacharjee mit seiner Reform auf dem richtigen Weg ist.“