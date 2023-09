Frankreich in Düsseldorf Ausgelassene Stimmung beim Chance-Festival

Insgesamt 8000 Besucher kamen zum Festival für deutsch-französische Popkultur – „Chance“ – in den Hofgarten. Auch hier war am Samstag beim Genuss der Kultur eine große Lässigkeit angesagt: Viele Besucher hatten – ähnlich wie am Abend bei der großen Opernveranstaltung im Rheinpark – ihre Picknickdecken mitgebracht. Das Chance-Festival fand zum dritten Mal statt.