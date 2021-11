Heinrich-Heine-Allee in Düsseldorf : Ausgefüllte Impfbögen liegen offen im U-Bahnhof aus

Anamnesebögen liegen von außen sichtbar auf dem Fußboden. Foto: RP/Nicole Lange

Düsseldorf Wer sich impfen lassen will, muss in einem Anamnesebogen neben Name, Alter und Geburtsdatum auch Angaben zu Krankheiten machen. Einige dieser Bögen lagen am Wochenende von außen sichtbar in der Impfstelle im U-Bahnhof Heinrich-Heine-Allee auf dem Fußboden.

In der Impfstelle im U-Bahnhof Heinrich-Heine-Allee lagen am Wochenende offen Anamnesebögen für die Corona-Schutzimpfung aus. Die zum Teil ausgefüllten Unterlagen, in denen die Impflinge neben Namen, Geburtsdaten und Anschriften auch Informationen zu Krankheiten eintragen, waren durch eine Glasscheibe sichtbar. Die Stadt habe am Montag von dem Fall erfahren, die Zettel seien dann weggeräumt worden, so ein Stadtsprecher.

Die Mitarbeiter müssten die Unterlagen eigentlich in Kartons lagern, so stehe es in einem Dokument, das alle Angestellten über den Umgang mit den Bögen informiert. „Die Regelungen wurden hier leider missachtet, was sich derzeit in der Aufarbeitung befindet“, so der Stadtsprecher. Auch der Datenschutzbeauftragte der Stadt sei informiert worden. Laut Datenschutzgrundverordnung gilt im Umgang mit personenbezogenen Daten der Grundsatz der „Integrität und Vertraulichkeit“. Dazu gehört auch, dass Unbefugte keinen Zugang zu den Daten haben. Welche Folgen das nun für die Angestellten und die Impflinge hat, werde noch geprüft, so der Stadtsprecher.