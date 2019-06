Am Samstag : Ausflugsschiff kollidiert auf dem Rhein bei Düsseldorf mit Tankmotorschiff

Am Samstag

Ein Ausflugsschiff der Weißen Flotte wird von mehreren Boote gesichert. Hinter dem Schiff steht ein Löschboot der Düsseldorfer Feuerwehr (l). Das Schiff ist am Samstag auf dem Rhein in Düsseldorf mit einem Tankmotorschiff kollidier. Foto: dpa/David Young

Mitten im regen Trubel am Samstag ist ein Ausflugsschiff der Weißen Flotte am Samstag auf dem Rhein in Düsseldorf mit einem Tankmotorschiff kollidiert. Es sei niemand verletzt worden, sagte ein Polizeisprecher. Auch gebe es keine Wasserverunreinigung. Die Ursache für die Kollision müsse noch untersucht werden.