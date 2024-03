Frankfurter Straße in Düsseldorf Wände haben sich gelöst – Ausfahrt zur Südallee in Benrath gesperrt

Eine wichtige Verkehrsachse in Benrath ist vorübergehend nicht befahrbar. An der Frankfurter Straße (B228) bleibt die Ausfahrt zur Südallee bis auf Weiteres gesperrt. Der Grund: Teile der Stützwände haben sich dort großflächig gelöst und drohen auf die Fahrbahn zu fallen. Das teilte die Stadt Düsseldorf am Mittwochabend mit. Auch Rheinbahn-Busse werden umgeleitet.