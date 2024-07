Barrierefreiheit in Düsseldorf Ausbau der Haltestelle „Pöhlenweg“ ist gestartet

Die Bauarbeiten sind in mehrere Phasen unterteilt und mit Einschränkungen im Verkehr verbunden. In den Sommerferien, also bis zum 20. August, gibt es eine Vollsperrung, sowohl für die Bahnen, als auch für den Individualverkehr. Umleitungen und Ersatzbusse werden eingerichtet. Vom 21. August bis zum 2. September gilt die Sperrung weiterhin für die Bahnen. Der Autoverkehr kann in dieser Zeit stadteinwärts wieder fahren.