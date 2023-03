Auf der Schadowstraße in Düsseldorf Vier Gründe, warum Karstadt schließt

„Ein schwarzer Tag für Galeria“: Mit dieser Parole und einer Liste mit Unterschriften für ein „Ja zum Warenhaus“ begrüßten Beschäftigte der Karstadt-Filiale auf der Schadowstraße am Mittwoch ihre Kundschaft. Die Belegschaft will sich nicht damit abfinden, was am Montag vom Mutterunternehmen Galeria Karstadt Kaufhof beschlossen wurde: Der Standort ist einer von 52 in Deutschland, die demnächst schließen müssen. Warum? Diese große Frage will das Management den Betriebsräten am Donnerstag in der Zentrale in Essen beantworten. Wir haben mit Experten gesprochen und zeigen schon jetzt einige der Gründe, die wohl den Ausschlag gegeben haben.