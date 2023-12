Unterbringung in Düsseldorf Aus der Baugrube in Obdachlosenunterkünfte

Mehrere Personen, die vor der Räumung in der „Grand Central“-Baugrube gelebt haben, wurden mittlerweile in Obdachlosenunterkünften untergebracht. Viele von ihnen waren an einen anderen Treffpunkt unter einer Unterführung an der Fichtenstraße weitergezogen und hatten dort neue Zelte aufgebaut. Zwei Obdachlose hat die Organisation Franzfreunde am Dienstag vermittelt, bestätigte Jürgen Plitt, der die Wohnungslosenhilfe bei den Franzfreunden leitet. Die Stadt hatte mehrere Zimmer in Obdachlosenunterkünften freigehalten und den Einzug vereinfacht, sagt Plitt. Sie haben nun feste Zimmer mit eigenem Schlüssel. Der Treffpunkt unter der Unterführung habe sich darum nachts geleert. Tagsüber halten sich dort aber offenbar weiterhin viele Menschen auf, unter anderem zum Drogenkonsum.