Hilfe für eine ausgebombte Familie in der Ukraine Aus dem Theater im Volksgarten wird ein Wohnhaus in der Ukraine

(kess) Das temporäre Kulturzentrum „Theater of Hopes and Expectations“, das im Sommer als Zeichen der Solidarität mit der Ukraine im Volksgarten errichtet wurde, wird zum Wohnhaus. Allerdings nicht in Düsseldorf, sondern im ukrainischen Dorf Kukhari nordwestlich der Hauptstadt Kiew. Wie die Stadt am Dienstag mitteilte, wird das rund 56 Quadratmeter große Holzhaus zum Wohnhaus für eine Familie, deren Zuhause durch einen russischen Angriff zerstört wurde. Das Konstruktionsholz sowie die Platten, die für die Verkleidung des Interieurs und für das Dach genutzt wurden, sollen in Zusammenarbeit mit dem Kollektiv „Livyj Bereh“ in die Ukraine transportiert werden. Seit Beginn des Krieges unterstützt die Nichtregierungsorganisation Menschen in entlegenen und vom Krieg stark betroffenen Regionen – unter anderem mit Medikamenten, Lebensmitteln und Zelten. Auch der Wiederaufbau von Häusern, Dächern und Mauern gehört zu ihren Aufgaben.