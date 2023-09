Techno in Düsseldorf Aus dem Club Czerny wird The Gate

Schneller als für viele gedacht wird in den Kellerklub an der Ratinger Straße wieder Leben einkehren. Für den Club Czerny, der nur wenige Wochen am Start war, steht eine Nachfolge fest: Daraus wird The Gate. Der Eingang zu dieser Immobilie ist sozusagen integriert in die Immobilie des Schlösser-Quartiers – das Gesamtensemble gehört der Stadttochter IDR.