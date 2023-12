Auktion im Fundbüro Wo in Düsseldorf getragene Tangas versteigert werden

In der letzten Reihe hat es sich Peter gemütlich gemacht. Er ist zum ersten Mal hier, hat aber schon häufiger bei Auktionen am Flughafen mitgeboten und Koffer mit unbekanntem Inhalt ersteigert. „Da waren dann Klamotten drin und eine Kaffeetasse, die ich immer noch habe.“ Gezahlt habe er 40 Euro. Der Durchschnittspreis liege eher bei 100 Euro. „Viel Geld für einen Koffer, bei dem man nicht weiß, was drin ist. Aber: No risk, no fun“, sagt der 62-Jährige grinsend.