News-Podcast "Düsseldorf-Aufwacher" : Züchter und Verbände in NRW warnen vor Hundekauf im Ausland

Züchter und Verbände in NRW warnen vor Hundekauf im Ausland

Düsseldorf Ein Welpe in der Pandemie - dafür ist ja Zeit! Die Nachfrage nach Hunden ist in NRW weiter angestiegen und sorgt für lange Wartezeiten. Deshalb suchen einige auch nach Welpen im Ausland. Doch das ist gefährlich, sagen Verbände und Züchter.

Außerdem geht es im Aufwacher um den Islamunterricht in NRW: Der soll neuausgerichtet werden, diesmal mit Beteiligung der Ditib - einem großen Moscheeverband, der vielfach kritisiert wird.

Hier könnt ihr nachlesen, wie zum Beispiel der Grünen-Politiker Cem Özdemir die Ditib-Kooperation in NRW kritisiert.

Der Aufwacher - die wichtigsten News am Morgen zum Hören

Der Aufwacher ist der Nachrichtenpodcast der Rheinischen Post. Jeden Morgen erfahren Sie bei uns alles Wichtige über das Thema des Tages in NRW - pünktlich um 5 Uhr. Dazu gibt es weitere News aus der Region und dem Rest der Welt. In Zusammenarbeit mit Antenne Düsseldorf bieten wir Ihnen außerdem den Düsseldorf-Aufwacher: den regulären Aufwacher-Podcast, ergänzt um die interessantesten Nachrichten der Landeshauptstadt. Und mit den Kollegen des Bonner General-Anzeigers produzieren wir täglich den Bonn-Aufwacher mit News aus Bonn und der Region.