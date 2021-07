News-Podcast "Düsseldorf-Aufwacher" : Winzerbetriebe nach dem Hochwasser - wie nun der "Flutwein" helfen soll

Düsseldorf Weinflaschen, die komplett voller Schlamm sind. Das Hochwasser hat auch die Winzer hart getroffen. Das Ausmaß ist riesig, denn es wurden unter anderem ganze Jahrgänge weggespült. Entlang der Ahr befindet sich mit 170 Winzerbetrieben das größte Rotweingebiet Deutschlands. Der sogenannte "Flutwein" soll ihnen jetzt beim Wiederaufbau helfen. Was genau dahinter steckt, erfahrt ihr im Podcast!

Die Winzerbetriebe an der Ahr haben durch das Hochwasser fast alles verloren -

Außerdem sprechen wir im Podcast über die aktuellen Entwicklungen in Leverkusen, dort kam es gestern zu einer schweren Explosion in einem Tanklager.

Sollten Anwohner in Leverkusen nach der Explosion Rückstände und Rußniederschlag auf Grundstücken und Straßen entdecken, bitte an die Bürgerhotline melden: 0214/406-3333

