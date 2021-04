News-Podcast "Düsseldorf-Aufwacher" : Was eine Kanzlerkandidatur von Armin Laschet für NRW bedeutet

Was eine Kanzlerkandidatur von Armin Laschet für NRW bedeutet

Düsseldorf Wer wird denn nun der neue Kanzlerkandidat der Union? Gestern hat sich das CDU-Präsidium hinter Armin Laschet gestellt - und die CSU-Spitze aber weiterhin hinter Markus Söder. Im Podcast sprechen wir darüber, wie es nun weitergehen könnte und was eine Kanzlerkandidatur von Armin Laschet für NRW bedeutet.

Laut Impfreihenfolge gehören Schwangere zu den besonders zu schützendenPersonengruppen. In NRW dürfen sich theoretisch deshalb auch schon die Kontaktpersonen von Schwangeren impfen lassen - wie das funktionieren soll, erklärt uns Julia Rathcke.

Der Aufwacher - die wichtigsten News am Morgen zum Hören

Der Aufwacher ist der Nachrichtenpodcast der Rheinischen Post. Jeden Morgen erfahren Sie bei uns alles Wichtige über das Thema des Tages in NRW - pünktlich um 5 Uhr. Dazu gibt es weitere News aus der Region und dem Rest der Welt. In Zusammenarbeit mit Antenne Düsseldorf bieten wir Ihnen außerdem den Düsseldorf-Aufwacher: den regulären Aufwacher-Podcast, ergänzt um die interessantesten Nachrichten der Landeshauptstadt. Und mit den Kollegen des Bonner General-Anzeigers produzieren wir täglich den Bonn-Aufwacher mit News aus Bonn und der Region.