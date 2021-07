News-Podcast "Düsseldorf-Aufwacher" : Viele Unfälle und hunderte Roller im Rhein - neue Regeln für E-Scooter?

Düsseldorf Seit knapp zwei Jahren sind E-Sccoter aus dem Straßenbild vieler NRW-Städte fast nicht mehr wegzudenken - auch wenn viele genau das gerne tun würden. Weil es viele Unfälle mit den bis zu 20km/h schnellen Fahrzeugen gibt, die geparkten Scooter Gehwege versperren und anscheinend zu hunderten im Rhein landen, ist die Debatte um die Roller neu entflammt. Wir sprechen darüber, was die größten Probleme sind und was Lösungen sein könnten.

