News-Podcast "Düsseldorf-Aufwacher" : So könnte es mit den Corona-Selbsttests an Schulen weitergehen

Düsseldorf Etwa jeder fünfte Schüler verweigert die freiwilligen Corona-Selbsttests an Schulen. Das stellt die Teststrategie infrage. Elternverbände fordern, zu Hause zu testen - das Land besteht aber auf die Testung in Schulen. Wie könnte es nun nach den Ferien weitergehen? Darüber sprechen wir im Podcast.

Außerdem: Sie sind ein Hotspot im Rheinland - die Kirschblüten in der Bonner Altstadt. Eigentlich kommen jedes Jahr viele Touristen an diesen Ort, um die blühenden Bäume zu fotografieren - doch wie sieht das in Zeiten von Corona aus? Darüber sprechen wir mit unserer Reporterin Claudia Hauser.

Das Wetter:

Der Frühling kommt! Die Temperaturen liegen heute zwischen milden 18 und 22 Grad. In der Nacht kühlt es sich dann aber wieder ab und die Temperaturen liegen nur noch zwischen 7 und 3 Grad. Es bleibt wolkenlos und niederschlagsfrei, das meldet der deutsche Wetterdienst.

Der Aufwacher ist der Nachrichtenpodcast der Rheinischen Post.

Fragen und Feedback zum Aufwacher? Melden Sie sich bei uns! Schicken Sie uns eine E-Mail an aufwacher@rp-online.de.

