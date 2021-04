News-Podcast "Düsseldorf-Aufwacher" : NRW-Verfassungsschutz warnt vor Rechtsextremen bei Corona-Protesten

Düsseldorf Der NRW-Verfassungsschutz warnt: Denn nach ihren Einschätzungen radikalisiert sich die Anti-Corona-Bewegung immer weiter - auch Rechtsextreme bei den Protesten seien keine Seltenheit. Unser Chefreporter Christian Schwerdtfeger hat sich mit dem NRW-Verfassungsschutz getroffen und über die Querdenker-Gruppierungen gesprochen.

Es ist die Meldung aus dem Fußball: Frankfurt-Coach Adi Hütter wird neuer Trainer bei Borussia Mönchengladbach: Was das für die Vereine bedeutet und warum dieser Trainerwechsel ein historischer ist, erfahrt ihr im Aufwacher.

In Mönchengladbach ist diese Woche eine Grünen-Politikerin von ihren Ämtern zurückgetreten. Mona Aranea hatte in Mönchengladbach im Stadtbezirk Ost ein Amt als Vize-Bezirksvorsteherin. Die Politikerin war in der Vergangenheit bei Demonstrationen und Kundgebungen gegen die Corona-Schutzmaßnahmen aufgetreten. RP-Redakteur Andreas Gruhn hat dazu recherchiert und geschrieben, dass Mona Aranea in ihren Reden unter anderem Sympathien für die aus dem Ruder gelaufene Großkundgebung in Stuttgart am Ostersonntag geäußert hatte. Kostenpflichtiger Inhalt Hier geht es zum Artikel.

Das Wetter:

Die Höchsttemperaturen liegen bei bis zu 7 Grad in Ostwestfalen und bis zu 10 Grad am Rhein.