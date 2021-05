News-Podcast "Düsseldorf-Aufwacher" : NRW möchte Kinder zügig impfen - Ergebnisse des Impfgipfels

Düsseldorf Für die Kinder in NRW könnte es bald mit Corona-Impfungen los gehen. Heute will die EMA bekannt geben, ob sie den Impfstoff von Biontech für Kinder empfiehlt.

Bereits gestern hatten Bund und Länder bei ihrem Impfgipfel darauf gehofft. Denn das würde die Impfkampagne in Deutschland weiter voran bringen. Darüber sprechen wir im Aufwacher mit Kollegin Antje Höning. Den Artikel dazu findet ihr hier.

Außerdem sprechen wir über den erneuten Start der Kinos in NRW. Und es gibt wieder Kulturtipps fürs Wochenende von Kulturredakteur Lothar Schröder. Kostenpflichtiger Inhalt Hier könnt ihr sie nachlesen .

Der Aufwacher - die wichtigsten News am Morgen zum Hören

