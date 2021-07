News-Podcast "Düsseldorf-Aufwacher" : Kreuzimpfungen - Wie gut ist NRW gewappnet?

Düsseldorf Die erste Corona-Impfung mit AstraZeneca, die zweite mit BionTech oder Moderna? Die STIKO empfiehlt die Kreuzimpfungen. Im Aufwacher klärenwir: Sind sie das Nonplusultra und hat Nordrhein-Westfalen jetzt überhaupt genug Impfstoff für den Wechsel?

Antje Höning, Impfexpertin der Rheinischen Post, erklärt, wie der Start mit der Kreuzimpfung in den Städten und Kreisen in NRW gelaufen ist, worauf Betroffene jetzt achten müssen und wie sie den zweiten Impftermin mit einem mRNA-Impfstoff erhalten. Außerdem im

Aufwacher: Wegen Corona fiel für viele Schülerinnen und Schüler das Praktikum aus. Jetzt sollen die Praktika in den Ferien nachgeholt werden.

