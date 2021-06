News-Podcast "Düsseldorf-Aufwacher" : Keine Kohle und kein Stadion – Skandal-Verein KFC Uerdingen?

Düsseldorf Ein Streit um ein kaputtes Stadion, Ärger mit Investoren und keine Kohle für die die dritte Liga – beim Fußballverein KFC Uerdingen aus Krefeld gibt es große Probleme, die immer wieder für Schlagzeilen sorgen. Was da los ist, klären wir im Aufwacher.

Sportredakteur Thomas Schulze erklärt, warum der Verein, der in den 1980ern mit dem "Wunder von der Grotenbrug" seinen größten Erfolg gefeiert hat, immer noch kein vernünftiges Stadion hat und wer eigentlich dafür verantwortlich ist, dass es dem KFC Uerdingen so schlecht geht. Es geht um Fehlplanungen, nicht gezahlte Gehälter und der DFB mischt auch noch mit.

