News-Podcast "Düsseldorf-Aufwacher" : Flughafen-Brand in Düsseldorf - 25 Jahre nach der Katastrophe

Flughafen-Brand in Düsseldorf - 25 Jahre nach der Katastrophe

Düsseldorf Es ist der 11. April 1996: Am Flughafen Düsseldorf lösen Funken von Schweißarbeiten einen Brand aus. Eine Feuerwalze breitet sich im Ankunftsbereich aus. 17 Menschen sterben, 88 Menschen werden zum Teil schwer verletzt.

Im Aufwacher sprechen wir über die Brandkatastrophe vor 25 Jahren. Was ist damals passiert? Im Podcast hören wir Eindrücke von Ernst Walter, der damals beim Bundesgrenzschutz am Flughafen Düsseldorf gearbeitet hat. Verena Kensbock, Reporterin bei der Rheinischen Post, hat außerdem mit Feuerwehrmann Mario Heinen gesprochen. Kostenpflichtiger Inhalt Hier könnt Ihr die Geschichten von Ernst Walter und Mario Heinen außerdem nachlesen.

Der Aufwacher - die wichtigsten News am Morgen zum Hören

